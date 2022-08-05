Слишком много брака: партнёры Intel начали отказываться от выпуска игровых видеокарт компании

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Слишком много брака: партнёры Intel начали отказываться от выпуска игровых видеокарт компанииПо всей видимости, компания столкнулась с серьёзной проблемой
В последнее время в Сети не так много информации о грядущей линейке игровых видеокарт Intel — Intel Arc Alchemist. Оказалось, что у этого есть простое объяснение.
Всё дело в том, что IT-гигант испытывает проблемы по изготовлению адаптеров силами сторонних партнёров. По данным инсайдеров, как минимум один крупный союзник Intel решил закончить выпуск видеокарт компании из-за высокого уровня брака.
Не менее важной причиной массового отказа от участия в проекте Arc Alchemist называется и политика «синих». Они активно склоняют своих партнёров к поставкам карт OEM-производителям и системным интеграторам, что сулит им более низкую прибыль по сравнению с продажей графических процессоров напрямую потребителям.
Отметим, что на данный момент не совсем понятно, насколько критична ситуация вокруг свежей линейки. Также непонятно, приведёт ли отказ партнёров от сотрудничества к переносу или отмене релиза видеокарт.