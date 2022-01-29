Сливают в Сеть близкие люди: эксперт призвала не делиться интимными фотографиями ни с кем

По её словам, подобный контент не украдут, если его нет. И такими фотографиями лучше не делиться ни с кем, тем более, если нет гарантии в их сохранности. Потому что злоумышленники могут взломать любое устройство, будь то компьютер, телефон или планшет, а также облачный сервис.

Кроме того, Куровская подчеркнула, что «слить» подобные фото в интернет могут и близкие когда-то люди, но в этом случае их можно привлечь к ответственности.