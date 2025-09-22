Сломанную RTX 4080 Super вернули к жизни с помощью донорской платы от обычной RTX 4080

Сломанную RTX 4080 Super вернули к жизни с помощью донорской платы от обычной RTX 4080Все благодаря упорству
История вышла на YouTube-канале northwestrepair, известного по своим сложным GPU-проектам. Изначально карта RTX 4080 Super считалась безнадёжной — её невозможно было восстановить стандартными методами.
Тогда мастер решил перенести рабочее ядро и модули памяти на печатную плату от обычной RTX 4080. Для корректной работы также потребовалось заменить BIOS-чип.
Сложности начались сразу: донорская плата из Китая оказалась сильно деформирована, что привело к проблемам с посадкой ядра и отсутствием сигнала.
После нескольких неудачных циклов пайки и реболлинга выяснилось, что часть контактов не прижимается из-за неровной поверхности. Мастер использовал грузы и многократный прогрев, чтобы выровнять плату.
Несмотря на ошибки и сбои при тестах памяти, настойчивость принесла результат — видеокарта всё же запустилась. В итоге RTX 4080 Super вернулась к жизни, доказав, что даже «безнадёжные» случаи можно спасти при достаточном опыте и упорстве.