Опубликовано 22 сентября 2025, 08:13
Сломанную RTX 4080 Super вернули к жизни с помощью донорской платы от обычной RTX 4080

Все благодаря упорству
Мастерская Northwest Repair вновь удивила необычным ремонтом: на этот раз удалось оживить сломанную RTX 4080 Super с помощью донорской платы от обычной RTX 4080.
© Tom's Hardware

История вышла на YouTube-канале northwestrepair, известного по своим сложным GPU-проектам. Изначально карта RTX 4080 Super считалась безнадёжной — её невозможно было восстановить стандартными методами.

Тогда мастер решил перенести рабочее ядро и модули памяти на печатную плату от обычной RTX 4080. Для корректной работы также потребовалось заменить BIOS-чип.

© Tom's Hardware

Сложности начались сразу: донорская плата из Китая оказалась сильно деформирована, что привело к проблемам с посадкой ядра и отсутствием сигнала.

После нескольких неудачных циклов пайки и реболлинга выяснилось, что часть контактов не прижимается из-за неровной поверхности. Мастер использовал грузы и многократный прогрев, чтобы выровнять плату.

© Tom's Hardware

Несмотря на ошибки и сбои при тестах памяти, настойчивость принесла результат — видеокарта всё же запустилась. В итоге RTX 4080 Super вернулась к жизни, доказав, что даже «безнадёжные» случаи можно спасти при достаточном опыте и упорстве.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
