Слух: Nvidia представит флагманские видеокарты GeForce RTX 50 не раньше 2025 года

Он считает, что до крупной выставки CES Nvidia не выпустит эти видеокарты. Пройдёт эта выставка 7-10 января 2025 года. Инсайдер отметил, что анонсировать RTX 50 вендор может до конца 2024, но фактический запуск, скорее всего, произойдёт в начале 2025.

Однозначных ответов, почему Nvidia решила так поступить, нет. По разным данным, задержку можно объяснить отсутствием значимых новинок в конкурирующей линейке RX 8000 от AMD, перенасыщенностью рынка GeForce RTX 40 или стратегией Nvidia, когда компания заранее объявляет о новых разработках, разогревая рынок, а фактически выпускает продукты позже.

Портал Videocardz пишет, что к этой информации всё же стоит относиться с некоторой долей скептицизма, но добавляет, что инсайдер Kopite7kimi имеет солидный послужной список в области точности. Гарантии точности информации нет, поскольку даты выпуска, спецификации и цены могут меняться в любое время.