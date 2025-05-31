Слух: Nvidia сократит на 30% производство RTX 5000 ради ИИ-ускорителей

Опубликовано 31 мая 2025, 21:001 мин.
Слух: Nvidia сократит на 30% производство RTX 5000 ради ИИ-ускорителейВ том числе чипов для китайского рынка
Как сообщает портал Wccftech, Nvidia планирует сократить выпуск и поставки геймерских видеокарт серии GeForce RTX 5000 на 20-30%, чтобы выделить производственные мощности для запуска новых ИИ-ускорителей с архитектурой Blackwell, таких как GB300.
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Ожидается, что это решение приведёт к повышению цен и снижению доступности геймерских GPU, начиная с июня. Этот шаг обусловлен предстоящим массовым производством специализированного ИИ-ускорителя GB300 и фокусом на более популярных и высокодоходных продуктах.
Nvidia намерена сделать приоритетным производство существующих продуктов, таких как ускоритель GB200 и будущий AI-чип B40, предназначенный для китайского рынка.
По мнению инсайдеров, похоже, стратегия компании смещается в сторону удовлетворения спроса на AI-ускорители с одновременной коррекцией выпуска потребительских видеокарт, во избежание потери производственного баланса.