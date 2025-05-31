Слух: Nvidia сократит на 30% производство RTX 5000 ради ИИ-ускорителей

Ожидается, что это решение приведёт к повышению цен и снижению доступности геймерских GPU, начиная с июня. Этот шаг обусловлен предстоящим массовым производством специализированного ИИ-ускорителя GB300 и фокусом на более популярных и высокодоходных продуктах.

Nvidia намерена сделать приоритетным производство существующих продуктов, таких как ускоритель GB200 и будущий AI-чип B40, предназначенный для китайского рынка.

По мнению инсайдеров, похоже, стратегия компании смещается в сторону удовлетворения спроса на AI-ускорители с одновременной коррекцией выпуска потребительских видеокарт, во избежание потери производственного баланса.