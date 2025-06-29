Слух: Windows 11 25H2 выйдет осенью и будет быстро устанавливаться на ПК

Утверждается, что версия 25H2 будет устанавливаться на компьютер быстрее, чем версия 24H2. И будет использован тот же стек платформы и обслуживания, что и для версии 24H2.

По словам обозревателей, это говорит о том, что обновление до версии 25H2 будет осуществляться с такой же скоростью, с какой устанавливаются регулярные накопительные обновления — пакеты исправлений для улучшения стабильности, безопасности и производительности Windows.

Отмечается, что обновление с версии 23H2 до версии 24H2 требовало замены всех установочных файлов, в то время как обновление с версии 24H2 до версии 25H2 должно занять несколько минут.

Кроме того, Microsoft может использовать как 24H2, так и 25H2, с одинаковыми обновлениями для системы безопасности. Функции, которые предназначены для версии 25H2, будут отключены в 24H2, но возможно добавление новых функций в обе версии.