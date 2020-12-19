Компьютеры
Сегодня 14:01
Слухи об ARM-процессоре Microsoft обвалили акции Intel и AMD
Больше всего, конечно, досталось именно «синим»
Вчера в сети появилась информация о том, что Microsoft работает над собственным ARM-процессором для линейки Surface. После этого случилось то, чего, в принципе, стоило ожидать — акции производителей x86-чипов тут же обвалились. Речь, конечно же, идёт об Intel и AMD.
Стоимость акций Intel пострадали сильнее, сообщает CNBC. Так, в кратчайшие сроки ценные бумаги «синих» подешевели на 6,3%. Связано это может быть с тем, что для Intel сотрудничество с Microsoft гораздо важнее, чем для AMD. Цена акций последних в те же сроки подешевели на 1%.
Отметим, что это уже второй крупный информационный удар по производителям x86-процессоров за последний год. Ранее в этом уже успела отметиться Apple, анонсировав полный переход на собственные ARM-процессоры в ближайшие два года.