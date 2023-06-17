Соцсеть TikTok купила у Nvidia видеокарт на $1 млрд

ByteDance спешит на фоне будущих санкций США в отношении Китая: скоро видеокарты и другое оборудование будет запрещено продавать Поднебесной. На сегодняшний день, учитывая последнюю покупку, у ByteDance насчитывается порядка 100000 видеокарт Nvidia A100 и H800, что сравнимо со всем китайским рынком.

В ByteDance пока не комментируют покупку видеокарт на такую сумму. И что с ними будет делать компания — перепродавать другим китайским компаниям или использовать для обучения ИИ — неизвестно.