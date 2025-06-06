Сообщество KDE начало призывать пользователей Windows 10 переходить на Linux

Проще говоря, разработчики KDE переманивают пользователей Windows 10 на Linux. Они это объясняют известными причинами: с 14 октября 2025 года поддержка «десятки» прекратится. Однако, как отмечает Windows Latest, кампания стала излишне драматичной, нагнетая страх и осуждая Windows, вместо акцентирования на преимуществах свободного программного обеспечения.

В этой информационной кампании Windows 10 описывается как устаревшая ОС, и KDE просто предвкушает худшее, что последует от Microsoft после сворачивания поддержки этой ОС, хотя большинство ПК с Windows 10 продолжают нормально работать.

Критика Microsoft и обвинения в «вымогательстве» за прекращение поддержки отмечаются, но представляют весьма вымышленные угрозы.

«Новые версии ваших приложений запускаться не будут, но Microsoft по-прежнему будет блокировать вам обновления до следующей версии Windows до тех пор, пока вы не купите новый компьютер. Решай. Вы будете вынуждены тратить свои кровно заработанные деньги и будете неохотно загрязнять землю и воду, поскольку ваша старая машина гниёт на свалке. Воздух также будет загрязнён выбросами, образующимися при производстве и транспортировке нового устройства, которое вам на самом деле не нужно», — заявило KDE.