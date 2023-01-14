Сотрудники кибербезопасности МВД США в качестве тренировки взломали больше 18 тысяч аккаунтов своих сотрудников

В настоящее время в американском МВД служит 86 тысяч человек, значит были взломаны аккаунты у 21% сотрудников. Взлом производился подбором пароля. Причём к 16% аккаунтов «хакеры» смогли подобрать пароль за 90 минут.

Как отмечается, в 288 случаях были взломаны аккаунты сотрудников с «повышенными привилегиями», а еще в 362 случаях это были аккаунты «высокопоставленных госслужащих США».

Причину тоже нашли — неадекватные требования МВД к своим сотрудникам по части создания паролей от служебных профилей и рабочего киберпространства. Зачастую использовались пароли «Password-1234» или подобные.