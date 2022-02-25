Создан первый в мире квантовый процессор

Авторы открытия утверждают, что их изобретение, в лице устройства и алгоритма, помогают не только лучше извлекать информацию, но также позволяют лучше «вносить информацию в свет». При этом они также отмечают, что новый тип процессора можно использовать телекоммуникационных решений.