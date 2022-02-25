Создан первый в мире квантовый процессор

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Создан первый в мире квантовый процессорЗвучит как революция и прорыв
В сети появилась информация о свежем прорыве трёх польских учёных с физического факультета Варшавского университета и Центра оптических квантовых технологий. Они создали первый в мире процессор, базирующийся на квантовых технологиях.
Авторами проекта значатся Матеуш Мазеланик, Адам Лещинский и Михал Парняк. Именно эта команда сумела успешно доказать, что информация способна передаваться через световые спектры, которые излучают все объекты.
Мы извлекаем как можно больше информации из отдельных фотонов, поэтому измерения становятся очень эффективными.
Матеуш Мазеланик
Авторы открытия утверждают, что их изобретение, в лице устройства и алгоритма, помогают не только лучше извлекать информацию, но также позволяют лучше «вносить информацию в свет». При этом они также отмечают, что новый тип процессора можно использовать телекоммуникационных решений.
Источник: The First News