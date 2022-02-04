Создан процессор для разработки лекарств с производительностью в 100 раз выше промышленных видеокарт

Помимо разработки препаратов, AI 2.0 может быт использован в моделировании искусственного интеллекта, разработке метавселенных, производстве оборудования, в биоинформатике.

Будут выпускаться три модели процессора: для использования в ЦОДах, в приложениях для метавселенных и «умных» автомобилей и в приложениях в области безопасности и видеонаблюдения.

Отмечается, что процессор будет иметь минимальное влияние на экологию, а его производительность будут измерять в терафлопсах. Компания намерена представить опытные образцы процессора в конце 2022 года.