Создан процессор для разработки лекарств с производительностью в 100 раз выше промышленных видеокарт

Компьютеры
Сегодня в 17:10
1 мин.
Создан процессор для разработки лекарств с производительностью в 100 раз выше промышленных видеокартУстройство будет представлено в конце 2022 года
В Индии компания Qpisemi создала процессор AI 2.0 для приложений, использующих искусственный интеллект. По заявлениям представителей компании, процессор будет полезен для разработки лекарств, а по мощности будет превосходить промышленные видеокарты в 100 раз.
Помимо разработки препаратов, AI 2.0 может быт использован в моделировании искусственного интеллекта, разработке метавселенных, производстве оборудования, в биоинформатике.
Будут выпускаться три модели процессора: для использования в ЦОДах, в приложениях для метавселенных и «умных» автомобилей и в приложениях в области безопасности и видеонаблюдения.
Отмечается, что процессор будет иметь минимальное влияние на экологию, а его производительность будут измерять в терафлопсах. Компания намерена представить опытные образцы процессора в конце 2022 года.
Источник: Cnews