Создан универсальный вирус для взлома Windows, Linux и MacOS

Это бэкдор — программа, позволяющая постоянно подключаться к взломанным устройствам, — который может атаковать все операционные системы. К таким выводам эксперты пришли в силу того, что вирус атаковал Linux-сервер вышеупомянутого образовательного учреждения. Таким образом, бэкдор может быть нацелен и на MacOS. То есть вирус универсален, и подвергнуться атаке может любая из популярных операционных систем.

Вирус маскируется под обновления ОС и получает адрес командного сервера. После того, как вирус попадает в систему, он собирает исчерпывающую информацию: IP-адрес, серийный номер, MAC-адрес, имя пользователя.

При этом специалисты отмечают, что SysJoker написан с нуля и раньше не был замечен в других атаках. «Поскольку код SysJoker был написан с нуля и ранее не фигурировал в других кибератаках, можно предположить, что за этим бэкдором стоит хорошо подготовленная киберпреступная группировка, промышляющая целевыми атаками», — считают исследователи.