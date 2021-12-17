Создан USB-кабель для защиты компьютеров от взлома

Кабель выпустила компания BusKill. Изделие подходит для компьютеров под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux. На Windows и MacOS, при попытке несанкционированного проникновения в устройство, разъединяются магнитные разъёмы кабеля и компьютер блокируется. Пользователям Linux доступна функция самоуничтожения файлов, они становятся недоступными для какой-либо работы с ними за несколько секунд.

Цена изделия начинается от $59.