Создан USB-кабель для защиты компьютеров от взлома

Компьютеры
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Создан USB-кабель для защиты компьютеров от взломаС функцией самоуничтожения файлов
В продаже появился USB-кабель для блокирования компьютера в случае попытки взлома, а также активирующий функцию самоуничтожения файлов.
Кабель выпустила компания BusKill. Изделие подходит для компьютеров под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux. На Windows и MacOS, при попытке несанкционированного проникновения в устройство, разъединяются магнитные разъёмы кабеля и компьютер блокируется. Пользователям Linux доступна функция самоуничтожения файлов, они становятся недоступными для какой-либо работы с ними за несколько секунд.
Цена изделия начинается от $59.
Источник: Techcrunch