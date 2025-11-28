Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнее

По словам учёных, новый метод может улучшить охлаждение чипов за счёт направления потока ионов через наноканалы. Эта стратегия аналогичная методу Пельтье, при котором пропускание электрического тока через материал приводит к нагреванию либо охлаждению.

Специалисты создали аноразмерную пору в полупроводниковой мембране и окружили её нанопроволокой. Подача напряжения на затвор вызывала поток ионов через нанопору, говорит ведущий автор исследования Макусу Цуцуи.