Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнее

Опубликовано 28 ноября 2025, 18:001 мин.
Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнееОна связана с изменением направления потока ионов
Современные процессоры становятся всё "горячее", а значит, им требуется всё более мощная система охлаждения. Учёные из Университета Осаки разработали стратегию, которая поможет улучшить охлаждение. Она описывается в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.
По словам учёных, новый метод может улучшить охлаждение чипов за счёт направления потока ионов через наноканалы. Эта стратегия аналогичная методу Пельтье, при котором пропускание электрического тока через материал приводит к нагреванию либо охлаждению.
Специалисты создали аноразмерную пору в полупроводниковой мембране и окружили её нанопроволокой. Подача напряжения на затвор вызывала поток ионов через нанопору, говорит ведущий автор исследования Макусу Цуцуи.
Твердотельные полностью совместимы с технологиями производства полупроводников. Внедрение новой стратегии ионного охлаждения может расширить возможности полупроводниковых чипов следующего поколения. Есть надежда, что этот метод также поможет в решении существующих экологических проблем.