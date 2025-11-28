Компьютеры
Опубликовано 28 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнее

Она связана с изменением направления потока ионов
Современные процессоры становятся всё "горячее", а значит, им требуется всё более мощная система охлаждения. Учёные из Университета Осаки разработали стратегию, которая поможет улучшить охлаждение. Она описывается в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.
Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнее
© Ferra.ru

По словам учёных, новый метод может улучшить охлаждение чипов за счёт направления потока ионов через наноканалы. Эта стратегия аналогичная методу Пельтье, при котором пропускание электрического тока через материал приводит к нагреванию либо охлаждению.

Специалисты создали аноразмерную пору в полупроводниковой мембране и окружили её нанопроволокой. Подача напряжения на затвор вызывала поток ионов через нанопору, говорит ведущий автор исследования Макусу Цуцуи.

Создана новая технология охлаждения, которая сделает компьютерные чипы ещё мощнее
© Ferra.ru

Твердотельные полностью совместимы с технологиями производства полупроводников. Внедрение новой стратегии ионного охлаждения может расширить возможности полупроводниковых чипов следующего поколения. Есть надежда, что этот метод также поможет в решении существующих экологических проблем.