Создана программа для автоматического максимального разгона процессоров AMD Ryzen

Сам создатель программы утверждает, что ему удалось на 10.3% увеличить производительность Ryzen 3900X. Это позволило чипу набрать 7,974 балла в тесте Cinebench R20 и снизить вольтаж “камня” до 1.25V. Также стоит отметить, что работа ClockTuner for Ryzen никак не зависит от материнской платы или BIOS, при этом интерфейс позволяет оптимизировать работу процессора буквально в один клик.