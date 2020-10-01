Компьютеры
Сегодня 11:33
Создана программа для автоматического максимального разгона процессоров AMD Ryzen
Бесплатно и без СМС
В сети появилась информация об уникальной программе, которая автоматически разгоняет процессоры AMD Ryzen до максимума. При этом утилита также снижает энергопотребление чипов.
Называется новинка ClockTuner for Ryzen, а за ее разработку отвечает Юрий Бублий, более известный под ником 1usmus, сообщает Overclockers.ua. Благодаря самостоятельной классификации ССХ-блоков по качеству и индивидуальному подбору максимальной частоты для каждого из них, утилита в значительно улучшает показатели производительности процессоров от AMD.
Сам создатель программы утверждает, что ему удалось на 10.3% увеличить производительность Ryzen 3900X. Это позволило чипу набрать 7,974 балла в тесте Cinebench R20 и снизить вольтаж “камня” до 1.25V. Также стоит отметить, что работа ClockTuner for Ryzen никак не зависит от материнской платы или BIOS, при этом интерфейс позволяет оптимизировать работу процессора буквально в один клик.