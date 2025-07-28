Созданная для Китая видеокарта NVIDIA RTX 5090 D V2 получит 24 ГБ GDDR7 и будет дешевле предшественника

Она станет урезанной версией оригинальной RTX 5090 D и будет стоить значительно дешевле — около 14 000 юаней (примерно $1950) вместо 20 000 юаней ($2800).

Основное отличие заключается в объёме видеопамяти: вместо 32 ГБ GDDR7 с 512-битной шиной новинка получит 24 ГБ с 384-битной. Снижение характеристик связано с экспортными ограничениями США, запрещающими поставки мощных ИИ-ускорителей в Китай.

RTX 5090 D V2, как и предшественница, будет ограничена в ИИ-производительности, предположительно потеряв около 1000 TOPS.

При этом для игровых задач 24 ГБ GDDR7 остаются более чем достаточными. Видеокарта поступит в продажу в Китае 12 августа, а официальная презентация ожидается 5 августа.

Пока на складах распродаются остатки RTX 5090 D, но их запас ограничен, и они могут исчезнуть до появления новинки.