Созданная из-за санкций против Китая видеокарта RTX 5090D будет такой же мощной, как и оригинальная модель

Новая модель сохранит те же характеристики, что и оригинальная RTX 5090, включая 21 760 CUDA-ядер и 32 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 1792 ГБ/с. Цена также останется неизменной — $1999, что составляет около 16 499 юаней с учетом налогов.

RTX 5090D, как и её предшественница RTX 4090D, разработана с учётом американских экспортных ограничений, введённых против Китая.

Однако, в отличие от предыдущей модели, которая имела урезанные характеристики, новая версия не уступает оригиналу по мощности. Возможные ограничения на уровне частот или ПО, по мнению экспертов, могут быть легко обойдены через модификации BIOS.

Карта выйдет в версиях от партнёров NVIDIA, таких как GALAX и Colorful, включая модели с воздушным и жидкостным охлаждением.

Основная версия Founders Edition в Китае доступна не будет.