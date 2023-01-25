Созданный для российских военных Linux разрешили использовать в госорганах

Таким образом продукты, изначально разработанные в рамках проекта для вооруженных сил России, станут доступны для широкого круга государственных заказов. Включение МСВСфера в реестр вызвало неоднозначное мнение среди ключевых экспертов.

При этом главным испытанием для МСВСфера и всех остальных российских операционных систем станут готовящиеся к выпуску новые правила ведения реестра.

Напомним, что продукты линейки берут своё начало в проекте «Мобильная система вооруженных сил», который был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере.

Основой для МСВСфера является дистрибутив Red Hat Linux. Разработкой операционной системы первые 10 лет занимались специалисты «Национального центра развития и поддержки», но затем, в апреле 2021 года, она была приобретена компанией Softline.