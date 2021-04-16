Компьютеры
Сегодня в 12:44
Создатель BitTorrent придумал способ майнить криптовалюту на SSD
Проблема подкралась откуда не ждали
Пользователи, желающие обновить свой компьютер, не понаслышке знают о дефиците видеокарт. Одной из причин этого явления являются майнеры, скупающие видеоадаптеры чуть ли не на этапе доставки в магазины. Схожая участь может ждать и SSD-накопители.
Так, разработчик протокола BitTorrent и одноимённой криптовалюты Брэм Коэн разработал свежий алгоритм, сообщает Sina. С его помощью можно майнить криптовалюту Chia, используя для этого не видеокарты, а SSD-диски.
Правда, у его метода есть пара ограничений. Во-первых, объём накопителя должен быть около 10 ТБ. При этом девайс для майнинга должен быть подключён к Интернету по высокоскоростному соединению.
По данным издания, для того, чтобы окупить вложения, майнерам придётся потртатить около 2 лет на добычу Chia.