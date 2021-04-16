Создатель BitTorrent придумал способ майнить криптовалюту на SSD

Так, разработчик протокола BitTorrent и одноимённой криптовалюты Брэм Коэн разработал свежий алгоритм, сообщает Sina. С его помощью можно майнить криптовалюту Chia, используя для этого не видеокарты, а SSD-диски.

Правда, у его метода есть пара ограничений. Во-первых, объём накопителя должен быть около 10 ТБ. При этом девайс для майнинга должен быть подключён к Интернету по высокоскоростному соединению.

По данным издания, для того, чтобы окупить вложения, майнерам придётся потртатить около 2 лет на добычу Chia.