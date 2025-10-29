Создатель Doom Джон Кармак раскритиковал домашний мини-суперкомпьютер NVIDIA DGX Spark

По его словам, устройство потребляет около 100 Вт, что менее половины от номинальных 240 Вт, и выдаёт примерно 480 TFLOPS в FP4 или 60 TFLOPS в BF16, то есть почти вдвое меньше обещанных показателей.

Кармак отметил, что даже при такой нагрузке система заметно греется, а некоторые пользователи сообщают о перезапусках во время длительных сессий. Его выводы подтвердил и ведущий разработчик Apple MLX — в тестах с PyTorch и MLX результаты оказались схожими.

NVIDIA объясняет расхождения тем, что заявленные 1 PFLOPS достигаются за счёт технологии structured sparsity, которая пропускает нулевые операции в нейросетях, тем самым удваивая теоретическую производительность.

DGX Spark позиционируется как «миниатюрная рабочая станция» для ИИ-задач. Она работает на чипе GB10 Blackwell SuperChip с ARM-процессором MediaTek и GPU NVIDIA Blackwell, управляется системой DGX OS и стоит от $2999 до $3999.

Система поступила в продажу на прошлой неделе, но, судя по первым отзывам, её потенциал оказался далёк от обещанного.