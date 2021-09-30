Создатель знаменитого антивируса призвал россиян не доверять ничему, что приходит им из интернета

Создатель знаменитого антивируса призвал россиян не доверять ничему, что приходит им из интернетаДаже если информация кажется достоверной
По словам Шарова, прежде всего нельзя верить ничему, что приходит из интернета. Особенно это касается предпринимателей любых форм и размеров бизнеса. Хакерские атаки переходят из массовых спам-рассылок с вредоносными ссылками или переходами на фишинговые сайты в целевые атаки, направленные на конкретную жертву. Злоумышленники изучают IT-процессы жертвы, подстраиваются и под различными благовидными предлогами незаметно устанавливают вредоносное ПО. А частных пользователей просто обманом заставляют что-то установить, предоставить доступ, дать информацию о банковских счетах или о себе как о человеке. По словам Шарова, это очень простые, традиционные и эффективные методы хакеров.
При этом эксперт подчеркнул, что для защиты должен быть как минимум антивирус.