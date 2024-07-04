Создатели отечественного процессора «Эльбрус» открыли его исходный код

Заместитель директора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин отметил, что компания стремится облегчить жизнь разработчикам, предоставляя им доступ к архитектуре «Эльбрус».

МЦСТ планирует регулярно обновлять базу исходных кодов, выкладывать новые пакеты, адаптированные для платформы «Эльбрус», и предоставлять возможность скачивать средства разработки, которые в настоящее время готовятся.

Цель компании — сделать «Эльбрус» одной из мировых архитектур, поддерживаемых open source сообществом.

Открытие программного кода «Эльбруса» потребовало согласования с Минцифры, Минпромторгом и Минобороны.