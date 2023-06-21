Создатели популярного эмулятора Nintendo Switch назвали RTX 4060 Ti ухудшенной версией предшественника

Они назвали её «значительным ухудшением по сравнению с RTX 3060 Ti». Так, разработчики отметили ошибки, сделанные NVIDIA при создании новой модели, такие как 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 128-битная шина памяти.

Для сравнения, RTX 3060 Ti имеет 256-битную шину памяти.

На фоне всего этого создатели Yuzu рекомендовали отдать предпочтение RTX 3060 Ti для лучших результатов эмуляции и, если нужны функции DLSS 3 и AV1, обратить внимание на более дорогие модели RTX 40XX.

Отметим, что это далеко не первый подобный отзыв о модели RTX 4060 Ti. В Сети нашлось немало энтузиастов, которые также высказали своё недовольство в связи с отсутствием видимого прогресса в сравнении с прошлым поколением.