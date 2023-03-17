Специалист техподдержки Microsoft активировал Windows клиента при помощи пиратского софта

Произошло это после того, как сотрудник компании не смог помочь пользователю активировать операционную систему, даже несмотря на наличие у него отдельно приобретённого лицензионного ключа.

В итоге специалисты службы технической поддержки Microsoft подключился к его компьютеру через специальный интерфейс и загрузил из Интернета пиратский скрипт для активации системы.

Произошедшее вызвало шквал обсуждений в Сети. При этом важно понимать, что до конца неясно, насколько широко распространена данная практика в стенах компании. Официальная же позиция Microsoft относительно пиратства достаточно жёсткая — она выступает строго против подобного.