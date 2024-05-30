Спрогнозированы рост и резкое снижение продаж ИИ-чипов

Так, в документе отмечено, что в 2024 году выручка от спроса на ИИ-чипы вырастет в среднем на 33% — до $71 млрд. В 2023 году выручка составила $53,6 млрд. В 2025 году в деньгах выручка достигнет почти $92 млрд, а вот в процентном соотношении наметится спад — 29%.

Как пишет издание The Register, комментируя отчёт Gartner, спад спроса может быть обусловлен тем, что под чипами искусственного интеллекта аналитики, вероятно, подразумевают любой процессор или ускоритель, способный ускорять задачи машинного обучения в аппаратном обеспечении, будь то ускорители ЦОДов, процессоры для ПК с ИИ, либо что-то ещё. И если эти устройства разделить по классам, «чистый» рынок окажется не таким насыщенным.

К тому же $21 млрд из прогнозируемой выручки в $71 млрд будет связан с доходами от продуктов центров обработки данных, а не только от производства полупроводников. А ещё $33,4 млрд, или почти половина выручки, поступят от компьютеров с искусственным интеллектом, автомобилей и обычных компьютерных устройств. Однако ПК с ИИ составят всего лишь 22% от всех поставок персональных компьютеров за этот период. При этом автомобильные приложения могут принеси порядка $7,1 млрд.

И главными среди компонентов серверного уровня останутся Nvidia Hopper и готовящиеся к выпуску графические процессоры Blackwell. При этом графические процессоры и другие чипы от конкурентов, включая AMD и Intel, также будут определять рынок.