Сразу 11 производителей будут выпускать новые видеокарты Intel Arc Alchemist

При этом помочь компании в массовом распространении новинки должны сторонние производители. На данный момент известно о партнёрстве Intel сразу с 11 брендами: Asus, Gigabyte, MSI, Gunnir, Colorful, Maxsun, Soyo, Zotac, Galax, Gengsheng, ASL.

Сообщается, что все они будут выпускать собственную вариацию видеокарты от Intel. При этом, судя по названиям фирм, компания сделала серьёзный акцент на азиатский рынок. Возможно, именно там популярный производитель процессоров хочет обрести сверхпопулярность.

Напомним, что Arc Alchemist призвана стать полноценным игровым решением, в отличие от предшественника в лице GPU DG1. При этом последнюю выпускают не так много партнёров. На данный момент их всего четыре: Asus, Gigabyte, MSI и Gunnir.