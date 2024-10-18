Сразу два «народных» игровых процессора AMD Ryzen 5 5600X3D и 5800X3D пропали с прилавков

Сообщения о прекращении поставок сначала касались 8-ядерного Ryzen 5 5800X3D, а теперь стали актуальными и для более доступного 6-ядерного Ryzen 5 5600X3D, который продавался исключительно в американской сети Microcenter.

Ryzen 5 5600X3D был выпущен в июле прошлого года и считался отличным выбором для владельцев материнских плат с сокетом AM4.