Среднебюджетный NVIDIA RTX 5070 получит 18 ГБ видеопамяти

Согласно информации от инсайдера Moore's Law is Dead, первая модель RTX 5070 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет стоить от $599 до $699. Ее оснастят 192-битной шиной памяти, а уровень ее TDP составит 250 Вт.

Позже NVIDIA представит улучшенную версию этой карты — GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7. Возможное название этой модели — GeForce RTX 5070 SUPER, а цена составит около $800.

Ожидается, что обе версии RTX 5070, а также модели RTX 5080 и RTX 5090 будут представлены на выставке CES 2025 в январе. Релиз же состоится чуточку позже.