SSD и HDD закопали в землю и проверили работоспособность спустя год

Что касается SATA SSD, то он распознался компьютером. На этом накопителе даже удалось запустить видео, которое там хранилось.

Также ведущий проверил работу NVMe SSD, дискеты и SD-накопителя. NVMe SSD и дискета в итоге тоже не были распознаны, а SD-карта отлично функционировала.