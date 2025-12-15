SSD и HDD закопали в землю и проверили работоспособность спустя год

Опубликовано 15 декабря 2025, 09:001 мин.
SSD и HDD закопали в землю и проверили работоспособность спустя годИз них выжил только SATA SSD
Автор YouTube-канала mryeester выяснил, что случится с разными накопителями, если их закопать в землю и оставить на год.
Жёсткий диск после всех попыток, к сожалению, так и не открылся. Его даже не получилось отформатировать. Похоже, что год под землёй сильно повлиял на его внутренние компоненты.
Что касается SATA SSD, то он распознался компьютером. На этом накопителе даже удалось запустить видео, которое там хранилось.
Также ведущий проверил работу NVMe SSD, дискеты и SD-накопителя. NVMe SSD и дискета в итоге тоже не были распознаны, а SD-карта отлично функционировала.