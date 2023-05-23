SSD-накопитель с жидкостным охлаждением и вентиляторами — звучит как бред? А его уже анонсировали

Так, какой ещё SSD-накопитель вы знаете, который оснащён... водяным охлаждением? Да, вы не ослышались, на этом SSD установлена самодостаточная система водяного охлаждения с двумя вентиляторами, которые минимизируют вероятность снижения производительности из-за перегрева​​.

Ожидается, что новинка предложит скорость чтения и записи 14 000 и 12 000 МБ/сек соответственно. Для сравнения, предыдущее поколение устройств, таких как ADATA Legend 960, предлагало скорости чтения и записи 7400 и 6800 МБ/сек соответственно​.

Но что самое интересное в свеженьком SSD? Его цена. И пока что, к сожалению, нет никаких данных о том, сколько устройство будет стоить.