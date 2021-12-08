SSD-накопители стали работать медленнее после установки Windows 11

Причём первые сообщения об этом недостатке Windows 11 были озвучены пользователями ещё на этапе бета-тестирования. Чаще всего говорят о замедлении твердотельных накопителей NVMe от Samsung и других брендов.

По словам одного из пользователей, при тестировании скорости произвольной записи результаты снизились с 2320 до 983 Мб в секунду. Также некоторые пользователи говорят о том, что после установки Windows 11, даже если установить на SSD другую ОС, скорость всё равно остаётся низкой.

Вероятно, до сих пор решения этой проблемы не существует. Как отмечается, Microsoft пока никак официально не отреагировала на жалобы пользователей.