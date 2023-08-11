SSD от SanDisk начали массово ломаться, но компания вместо отзыва партий устроила распродажу

Однако вместо того чтобы отозвать проблемные партии, компания SanDisk решила устроить распродажу этих дисков. Проблема коснулась моделей SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable и WD MyPassport SSD.

Так, наш коллега из The Verge потерял 3ТБ видеоданных из-за того, что диск стал неработоспособным. И это был не старый диск, а заменённый, который был предоставлен Western Digital после того, как первоначальный диск также самостоятельно стёр все данные.

SanDisk выпустила исправление прошивки для различных дисков в конце мая, но, похоже, проблема не была полностью устранена.

Самое удивительное в этой ситуации заключается в том, что, несмотря на все проблемы, диски всё ещё продаются со скидкой в 66% на Amazon. Кроме того, многие обзоры на площадке, кажется, созданы с целью «поднять» рейтинг продукта, что вызывает дополнительные вопросы о честности отзывов.