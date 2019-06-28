По словам представителя Western Digital, перебои в подаче электроэнергии на завод, являющийся одним из крупнейших производителей флэш-памяти в мире, привел к тому, что часть производственного оборудования вышла из строя. По итогу это приведет к удорожанию стоимости производства SSD-накопителей. Что интересно, компания до сих пор не устранила последствия аварии. Ситуации настолько масштабная, что WD и Toshiba, чьи производственные мощности также находились на этом заводе, до сих пор не смогли оценить ее последствия. Дефицит флэш-памяти может оказаться безумно большим — вплоть до 6 эксабайт. Основные последствия сбоя в электропитании проявятся уже в начале 2020 года.
Компьютеры
Сегодня 18:49
SSD резко подорожают уже в 2020 году
Компания Western Digital опубликовала короткий пресс-релиз, посвящённый достаточно серьёзному событию
Оказалось, что еще 15 июня фабрика, расположенная в регионе Йоккаити, осталась на какое-то время без электричества из-за его неожиданного отключения электропитания. Это сказалось на производственных процессах завода и на целостности оборудования.
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