SSD резко подорожают уже в 2020 году

По словам представителя Western Digital, перебои в подаче электроэнергии на завод, являющийся одним из крупнейших производителей флэш-памяти в мире, привел к тому, что часть производственного оборудования вышла из строя. По итогу это приведет к удорожанию стоимости производства SSD-накопителей. Что интересно, компания до сих пор не устранила последствия аварии. Ситуации настолько масштабная, что WD и Toshiba, чьи производственные мощности также находились на этом заводе, до сих пор не смогли оценить ее последствия. Дефицит флэш-памяти может оказаться безумно большим — вплоть до 6 эксабайт. Основные последствия сбоя в электропитании проявятся уже в начале 2020 года.