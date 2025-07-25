SSD Samsung 990 Pro даже без радиатора прошел стресс-тест без троттлинга

Несмотря на высокую нагрузку и длительное тестирование, накопитель не достиг критической температуры в 70 °C и не начал троттлить — чего нельзя сказать о более «горячих» SSD с контроллерами вроде Phison E26.

Для сравнения, большинство SSD на PCIe 5.0 перегреваются без охлаждения за считаные минуты. А 990 Pro не только остался в пределах нормы, но и показал отличный результат с базовыми средствами охлаждения.

Так, простейший радиатор на материнской плате снизил температуру до 40 °C, а фирменный радиатор Asus на PCIe 5.0 — до впечатляющих 33 °C.

Тест также показал, что Samsung 990 Pro подойдёт даже для ноутбуков, где с охлаждением традиционно не всё гладко. А активное охлаждение с вентилятором для этого SSD — избыточная мера.

Накопитель спокойно выдерживает нагрузку в базовой сборке и обещает долгий срок службы благодаря низкому тепловыделению.