США накажут китайских производителей электроники, которые не присоединятся к санкциям против России

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США накажут китайских производителей электроники, которые не присоединятся к санкциям против РоссииИм тоже грозят
Министр торговли США Джина Раймондо пригрозила китайским компаниям, которые будут обходить санкции в отношении России и не прекратят экспорт ряда запрещённых высокотехнологичных продуктов, в том числе передовых полупроводников.
По словам Раймондо, США могут в случае необходимости лишить китайские компании доступа к необходимому для них программному обеспечению и оборудованию. В качестве примера она привела компанию SMIC, которая находится под американскими санкциями с 2020 года.
Раймондо сказала, что Штаты могут просто закрыть SMIC, если это предприятие и другие не перестанут поставлять в Россию чипы и подобную продукцию.
Источник: Forbes