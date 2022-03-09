США накажут китайских производителей электроники, которые не присоединятся к санкциям против России

По словам Раймондо, США могут в случае необходимости лишить китайские компании доступа к необходимому для них программному обеспечению и оборудованию. В качестве примера она привела компанию SMIC, которая находится под американскими санкциями с 2020 года.

Раймондо сказала, что Штаты могут просто закрыть SMIC, если это предприятие и другие не перестанут поставлять в Россию чипы и подобную продукцию.