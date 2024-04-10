США назвала видеокарты NVIDIA и AMD, которые будет запрещено отправлять в Китай

Цель новых мер – препятствовать доступу определенных стран к чувствительным технологиям.

Последние обновления призваны уточнить формулировки и параметры предыдущих ограничений. Усиливается контроль экспорта продукции в Макао и страны D:5 (Китай, Северная Корея, Россия, Иран и др.).

Кроме ИИ-чипов NVIDIA и AMD (серии NVIDIA A100/H100, AMD MI250/300, NVIDIA A800, H800, L40 и др), под ограничения попадают их преемники (NVIDIA H200, B100 и др, а также AMD MI350).

Производители оперативно создают продукты, соответствующие новым стандартам, такие как модифицированная NVIDIA H20/L20/L2, разрешённая к экспорту.

Хотя акцент сделан на более жесткие проверки, практическое влияние обновлений на индустрию ожидается незначительным. Потребительские видеокарты, подобные NVIDIA RTX 4090, иллюстрируют, что цель мер скорее в закрытии лазеек, чем в создании масштабных барьеров.