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Компьютеры
Опубликовано 10 апреля 2024, 07:44
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США назвала видеокарты NVIDIA и AMD, которые будет запрещено отправлять в Китай

Штаты такие Штаты…
США усилили ограничения на экспорт передовых технологий. Так, еще в конце марта были объявлены новые правила экспортного контроля, нацеленные на высокопроизводительные вычисления, суперкомпьютеры, полупроводниковую продукцию и её производство.
США назвала видеокарты NVIDIA и AMD, которые будет запрещено отправлять в Китай
© Ferra.ru

Цель новых мер – препятствовать доступу определенных стран к чувствительным технологиям.

Последние обновления призваны уточнить формулировки и параметры предыдущих ограничений. Усиливается контроль экспорта продукции в Макао и страны D:5 (Китай, Северная Корея, Россия, Иран и др.).

Кроме ИИ-чипов NVIDIA и AMD (серии NVIDIA A100/H100, AMD MI250/300, NVIDIA A800, H800, L40 и др), под ограничения попадают их преемники (NVIDIA H200, B100 и др, а также AMD MI350).

Производители оперативно создают продукты, соответствующие новым стандартам, такие как модифицированная NVIDIA H20/L20/L2, разрешённая к экспорту.

Хотя акцент сделан на более жесткие проверки, практическое влияние обновлений на индустрию ожидается незначительным. Потребительские видеокарты, подобные NVIDIA RTX 4090, иллюстрируют, что цель мер скорее в закрытии лазеек, чем в создании масштабных барьеров.

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Китай
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#сша
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#видеокарты