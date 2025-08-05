Компьютеры
Опубликовано 05 августа 2025, 22:54
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США отдаст TSMC почти половину доли в Intel ради спасения бизнеса компании

Внезапно
США может передать до 49% акций Intel тайваньской TSMC — об этом сообщает UDN, ссылаясь на источники в цепочках поставок.
США отдаст TSMC почти половину доли в Intel ради спасения бизнеса компании
© Wccftech

По данным издания, подобный шаг рассматривается в рамках торговых переговоров между США и Тайванем как способ «спасти» бизнес Intel и укрепить американское полупроводниковое производство.

Альтернативой этому сценарию якобы является требование США к Тайваню инвестировать $400 млрд в американскую экономику. На фоне такой суммы приобретение почти половины Intel выглядит для TSMC как более выгодный вариант.

Более того, в случае сделки компания могла бы получить контроль над производственными мощностями Intel, что позволило бы значительно усилить её влияние на американскую полупроводниковую отрасль.

Эти слухи возникли после ухода Пэта Гелсингера с поста гендиректора Intel, что подогрело спекуляции о реструктуризации компании. Также сообщается, что TSMC может принять участие в развитии техпроцессов Intel и фактически управлять её фабриками.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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