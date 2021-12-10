США приговорили российского хакера к четырём годам тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, изначально Кошкину грозило 15 лет тюрьмы, но по каким-то причинам россиянину этот срок сократили. Он действовал вместе с Петром Левашовым, известным в Сети как «король спама». Левашова обвиняют в управлении в течение 20 лет сетью ботнетов Kelihos, с помощью которой киберпреступники воровали персональные данные пользователей по всему миру.

Как отметил Дэвид Содеберг, агент ФБР, который вёл это дело, хакеры «работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы кибербезопасности для распространения вредоносных программ в глобальном масштабе».