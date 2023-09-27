США разрешат Samsung поставлять в Китай оборудование для производства чипов

США разрешат Samsung поставлять в Китай оборудование для производства чиповЧтобы не было проблем у американских компаний
Министерство торговли США продлит разрешение на ввоз в Китай оборудования для производства чипов памяти компаниями Samsung Electronics и SK Hynix. Этим вендорам не понадобится получать какие-либо разрешительные документы.
Также американское Минторговли расширит список технологий для ввоза в Китай, так как от этого зависит своевременное обновление оборудования компаниями в Штатах. Отмечается, что у Samsung действует производство NAND-памяти в китайском Сиане, а SK Hynix выпускает DRAM-чипы в Уси и NAND в Даляне. К тому же оба южнокорейских вендора вложили в китайские предприятия миллиарды долларов.
Ожидается, что о продлении разрешений правительство США объявит в течение недели. Другим компаниям придётся для торговли с Китаем получать специальные лицензии.