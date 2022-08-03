США ввели первые санкции против компьютерной индустрии Китая за угрозы Тайваню

Согласно документу, ведущие корпорации, которые занимаются производством полупроводников, получат государственные субсидии. Игрокам рынка придётся определиться, они продолжат наращивать мощности в КНР или перейдут в США. Если компании принимают предложение США, то не смогут производить в Китае чипы следующих поколений, кроме тех, что уже собираются по 28-нанометровому техпроцессу.

Отмечается, что закон CHIP-plus может всерьёз ударить по таким корпорациям, как Intel и тайваньская TSMC. Эти компании пытались весь свой бизнес построить в Китае. При этом TSMC не в состоянии модернизировать производство или расширить фактические мощности. Это может далеко отбросить тайваньского производителя в конкурентной гонке.

Все известные компании вроде тех же Intel, TSMC, Samsung и других должны будут определиться. Если они продолжат развивать мощности в Китае, то при получении государственных субсидий в США, будут обязаны вернуть всю сумму государству.