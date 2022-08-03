США ввели первые санкции против компьютерной индустрии Китая за угрозы Тайваню

США ввели первые санкции против компьютерной индустрии Китая за угрозы ТайванюНо пострадать может как раз американская сторона
Согласно документу, ведущие корпорации, которые занимаются производством полупроводников, получат государственные субсидии. Игрокам рынка придётся определиться, они продолжат наращивать мощности в КНР или перейдут в США. Если компании принимают предложение США, то не смогут производить в Китае чипы следующих поколений, кроме тех, что уже собираются по 28-нанометровому техпроцессу.
Отмечается, что закон CHIP-plus может всерьёз ударить по таким корпорациям, как Intel и тайваньская TSMC. Эти компании пытались весь свой бизнес построить в Китае. При этом TSMC не в состоянии модернизировать производство или расширить фактические мощности. Это может далеко отбросить тайваньского производителя в конкурентной гонке.
Все известные компании вроде тех же Intel, TSMC, Samsung и других должны будут определиться. Если они продолжат развивать мощности в Китае, то при получении государственных субсидий в США, будут обязаны вернуть всю сумму государству.