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США ввели санкции против российского сервиса обмена криптовалют

Через который оплачивали теневые сделки
Министерство финансов США ввело санкции против российской компании-обменника криптовалюты. По утверждениям американского Минфина, компания проводила транзакции, связанные с преступной деятельностью.
США ввели санкции против российского сервиса обмена криптовалют

Как отмечается, компания Suex OTC S.R.O. зарегистрирована в Москве и Праге. Через неё обналичивались деньги за наркоторговлю, финансовые махинации, разработку и распространение вредоносного ПО. Как сообщает источник со ссылкой на аналитическое агентство Chainalysis, компания известна давно, в 2018 году через неё прошло порядка 480 млн долларов. Также отмечается, что в России компания обналичивала криптовалюту в Москве, Санкт-Петербурге и, вероятно, других городах.

В итоге Минфин США ввёл против компании Suex санкции. В соответствии с санкциями у компании замораживаются все активы в американской юрисдикции. Никто из американских компаний и граждан не имеет права сотрудничать с Suex. В противном случае это предполагает уже внутренние санкции против этих компаний или людей.