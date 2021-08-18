США выплатят 10 млн долларов за информацию о хакерах, атакующих госслужбы

По сообщениям источника, правительством создана программа «Награда за справедливость», в рамках которой власть готова платить даже анонимным источникам в криптовалюте. Происходит это потому, что, по заявлениям американских специалистов по кибербезопасности, госорганы США уязвимы пред атаками хакеров.,

На сайте программы сказано, что платить готовы за «сведения, позволяющие установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренных кибератаках против критической инфраструктуры США». Отмечается, что речь идёт о разнообразных потенциальных атаках: от заражения троянцами и требованием закрытой информации до выведения из строя критической инфраструктуры правительства.