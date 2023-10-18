США запретили ввозить видеокарты NVIDIA 4090 в Китай

Согласно новым правилам экспортного контроля, теперь в Пекин запрещено поставлять не только профессиональные видеокарты, но и игровые ускорители.

Особое внимание привлекла информация о том, что в список запрещённых товаров попала флагманская видеокарта RTX 4090. Эту информацию подтвердила и сама NVIDIA в своём недавнем отчёте.

Кроме того, NVIDIA утверждает, что текущий список запретов, предоставленный регуляторами, не является исчерпывающим.

Существует вероятность, что в будущем будут введены дополнительные санкции, касающиеся других видов оборудования. По данным Reuters, теперь для экспорта в Китай ускорителей, чипы которых содержат более 50 млрд транзисторов и используют память HBM, потребуется специальная лицензия.