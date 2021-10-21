США запретит продажу оборудования и программ для взлома компьютеров России и Китаю

Министерство торговли США представило новое правило экспортного контроля, направленное на ограничение экспорта или перепродажи любых хакерских инструментов Китаю и России. В заявлении ведомства говорится, в частности, что, принимая во внимание сотни комментариев от игроков рынка и рядовых пользователей, оно теперь считает, что нашло баланс, который позволит аналитикам и компаниям, занимающимся кибербезопасностью, продолжать работать с зарубежными партнёрами и клиентами над ошибками в ПО и противостоять вредоносными атакам, и в то же время «ограничит возможности противников получить в свои руки эти технологии».

Под потенциальными противниками предсказуемо подразумеваются Китай и Россия. Правило вступит в силу через 90 дней и потребует от компаний получать лицензию от Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли, прежде чем продавать хакерское программное обеспечение и оборудование Китаю, России и ряду других «проблемных» государств.

Идея заключается в том, чтобы «усложнить использование противниками различных киберинструментов для нарушения прав человека, слежки за инакомыслящими или нарушения коммуникаций, и в то же время предоставить все необходимые возможности выхода на рынок компаниям, занимающимся кибербезопасностью».