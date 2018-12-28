Стал известен уровень производительности NVIDIA GeForce RTX 2060 в сравнении с предыдущими видеокартами NVIDIA

В сети продолжает накапливаться информация о новой видеокарте GeForce RTX 2060, которую готовит к выпуску компания NVIDIA. На тот раз подробности пришли от тайского блогера TUM_APISAK, который нашёл результаты тестирования видеокарты в бенчмарке игры Ashes of the Singularity.

На максимальных настройках по качеству графики с разрешением 1440p (2560 х 1440 пикселей) NVIDIA GeForce RTX 2060 смогла выдать частоту кадров от 43,8 до 56,8 к/с, среднее значение составило 49,1 к/с.

NVIDIA GeForce RTX 2060 чаще всего в слуху сравнивают с моделью GeForce GTX 1070. Так вот, в аналогичном бенчмарке с такими же настройками GeForce GTX 1070 выдаёт немного меньший уровень производительности, но в разогнанном режиме она способна достигать средних 50 к/с. При этом предшественница новинки, GeForce GTX 1060, выдаёт только 34 к/с.

Согласно более ранним утечкам, графического ускорителя будет целых шесть вариантов с разной встроенной памятью. У разных моделей GeForce RTX 2060 будут варьировать не только объём, но и тип памяти. По объёму будут предлагаться версии с 3, 4 и 6 ГБ видеопамяти, а по типу — будет использоваться либо новейшая GDDR6, либо более старая GDDR5.