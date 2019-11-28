Стала известна дата выхода самой мощной среди недорогих видеокарты от AMD

Так, компания-производитель рассказала собственным партнерам о том, что старт продаж новой видеокарты намечен на 12 декабря. Делалось это все, само собой, за закрытыми дверьми, но так как в наше время сложно что-то утаить от пользователей сети, дата появления новинки у продавцов компьютерным железом также стала достоянием общественности. Источник утечки также отметил, что Radeon RX 5500 придет на смену Radeon RX 590, а это значит, что более старая модель 12 декабря пропадет как минимум с онлайн-прилавков.

Напомним, что AMD Radeon RX 5500 оснастили 1408 потоковыми процессорами и 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 на 14 ГГц. Шина видеокарты имеет разрядность размером 128 бит. По производительности новинка будет соревноваться с Nvidia GeForce GTX 1650 Super.