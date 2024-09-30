Стали известны цены на Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400

Опубликовано 30 сентября 2024, 20:151 мин.
Стали известны цены на Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400Новые чипы обойдутся дороже предыдущих моделей
Согласно утечке, стоимость новых флагманских процессоров Qualcomm и MediaTek может оказаться выше ожидаемого. Это связано с дорогим производственным процессом N3E от TSMC, который будет использоваться для Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.
© Snapdragon 8 Gen 4 / Dimensity 9400
По данным источника, стоимость Dimensity 9400 составит около 155 долларов, тогда как Snapdragon 8 Gen 4 обойдется примерно в 190 долларов. Предполагается, что это на 20% выше цен на предыдущие поколения
Некоторые аналитики прогнозировали еще более значительное увеличение цен, до 25−30%. Если производители действительно будут платить больше за эти ключевые компоненты, они, скорее всего, перенесут эти затраты на потребителей. В результате можно ожидать роста цен на флагманские модели смартфонов в этом и следующем годах.