Стали известны характеристики отменённой видеокарты Intel Arc B770 с 3D-кэшем

Обозреватели обратили внимание на прототип печатной платы с графическим процессором, который превосходит по размерам текущие модели Arc B580 и B570. Этот чип имеет шесть слотов GDDR6 с 192-разрядной шиной памяти, два 8-контактных разъёма питания и надёжную систему VRM, что указывает на принадлежность к высококлассному сегменту.

Плата разработана для двух версий ядра BMG-G10: BMG-G10 X3 с 28 ядрами Xe и BMG-G10 X4 с 40 ядрами Xe. Это в 2 раза больше, чем у Arc B580, который оснащён 20 ядрами Xe. Одной из ключевых особенностей является 3D-стековая кэш-память Adamantine с объёмом до 512 Мб, предназначенная для повышения производительности в играх, с крупными кристаллами GPU. Эта память аналогична решениям для серверов от Intel.

Обозреватели отметили, что эта плата имеет такие же характеристики, как и отменённая Intel Arc B770. Скорее всего, это и есть эта карта, и по этому прототипу можно понять, какое устройство так и не вошло в серию.

При этом, по слухам, Intel всё же выпустит карту Arc B770, якобы работа ведётся, но конкретики никакой пока нет.