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Компьютеры
Сегодня 15:02

Стали известны характеристики первого полноценного компьютера Huawei

Компания решила пойти по пути Xiaomi?
В связи с проблемами, возникшими на фоне санкций США, китайская компания Huawei всячески пытается расширить зону собственного влияния. По всей видимости, одним из шагов в данном направлении должно стать производство фирменных ПК — именно характеристики первого полноценного компьютера Huawei стали известны.

Что интересно, утечка произошла в результате публикации в сети фотографии коробки грядущей новинки. И теперь, благодаря имеющимся изображениям, мы знаем, что компьютер Huawei получил название Huanghe K680 G1. Также достоянием общественности стало то, что ПК будет работать на базе собственного 8-ядерного процессора компании Kunpeng 920, иметь 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD-накопитель объемом 256 ГБ. За графику в устройстве будет отвечать дискретная видеокарта AMD Radeon R7 430. Что интересно, Huawei решила оснастить свою новинку, выходящую в 2020 году, полноценным DVD-приводом, а также доложить в комплект клавиатуру и мышь.

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Интернет-информаторы также сообщили, что Huawei Huanghe K680 G1 планируется использовать в китайской системе образования, а также в различных предприятиях. Появится ли новинка за пределами Китая, пока говорить рано. Но в случае, если компьютер окажется вполне конкурентоспособным и за пределами родины, вполне вероятно, что Huawei задумается о выпуске глобальной версии ПК.