Стали известны характеристики первого полноценного компьютера Huawei

Что интересно, утечка произошла в результате публикации в сети фотографии коробки грядущей новинки. И теперь, благодаря имеющимся изображениям, мы знаем, что компьютер Huawei получил название Huanghe K680 G1. Также достоянием общественности стало то, что ПК будет работать на базе собственного 8-ядерного процессора компании Kunpeng 920, иметь 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD-накопитель объемом 256 ГБ. За графику в устройстве будет отвечать дискретная видеокарта AMD Radeon R7 430. Что интересно, Huawei решила оснастить свою новинку, выходящую в 2020 году, полноценным DVD-приводом, а также доложить в комплект клавиатуру и мышь.